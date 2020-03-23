У кризу важливо забезпечити ритмічність вантажних залізничних перевезень, - Мазур

В умовах кризи важливо забезпечити регулярність залізничних перевезень вантажів, що гарантує стабільність роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу. Про це в коментарях журналістам заявив екс-міністр промисловості Валерій Мазур, передає РБК-Україна.

"Щодо металургів, важкій промисловості, робота "Укрзалізниці" - це основа основ. Тому що якщо не працює залізниця, ну як можна транспортувати залізну руду або готову продукцію з гірничорудних підприємств на металургійні заводи, порти продукції та т.д. Це основа основ економіки. І цьому треба надавати значення", - сказав Мазур.

На його думку, для виходу з економічної кризи стабільність роботи залізниці відіграє вирішальну роль.

"Сьогодні, коли такий стан у нас, криза в нашій державі, криза економіки, то треба той досвід, коли треба підіймати економіку, і що залізниця тут повинна відігравати вирішальну роль", - вважає Мазур.



Нагадаємо, раніше Мазур заявляв, що в умовах кризи держава має підтримувати вітчизняну металургію, яка здатна забезпечити 20% ВВП. За його словами, уряду слід запропонувати комплексну програму розвитку металургійної галузі та підтримки вітчизняного виробника, а також стимулювати зростання виробництва у суміжних галузях.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з даними Держстату, за підсумками 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,8%. У січні 2020 року промвиробництво знизилося на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року і скоротилася на 8,4% у порівнянні з груднем 2019 року.

Виробництво сталі в Україні у 2019 році знизилася в порівнянні з 2018 роком на 1,3%, виробництво чавуну на 2,5%. Виробництво сталі в січні 2020 року знизилося на 5,1%, виробництво чавуну знизилося на 2,7% (у порівнянні з січнем 2019 року).