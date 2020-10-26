Криза триває: споживання електроенергії в Україні падає

Протягом тижня 19-25 жовтня загальне споживання електроенергії в енергосистемі України склало близько 2,74 млрд кВт·год. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання в робочі дні знизилася на 0,8%, а у вихідні - на 2,8%.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

За даними прес-служби, з початку жовтня обсяг споживання склав трохи більше 9,2 млрд кВт·год, що на 0,5% менше прогнозного значення.

У той же час, протягом тижня 19-25 жовтня 2020 року споживання електроенергії відносно попереднього тижня збільшилася на 7,7%. Зокрема, значно зросла електроспоживання у робочі дні - на 8,2% до 396 млн кВт·год, у вихідні - на 5,4% до 378,5 млн кВт·год.

"Таке підвищення пояснюється, насамперед, зниженням середньодобової температури та початком опалювального сезону по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у вересні 2020 року було практично дорівнює рівню вересня 2019 року: 9,097 млрд кВт∙год проти 9,094 млрд кВт∙год. Основним драйвером зростання є населення, яке збільшило споживання на 3,4%.

Зазначимо, споживання електроенергії в енергосистемі України в серпні практично вийшло на рівень споживання 2019 року і склало 9,364 млрд кВт∙год. Це лише на 0,01% менше минулого року (9,370 млрд кВт∙год).