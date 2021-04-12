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У Раді хочуть подолати кризу неплатежів на ринку електроенергії: комітет підтримав закон

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 10:34
У Раді хочуть подолати кризу неплатежів на ринку електроенергії: комітет підтримав закон Фото: Раді рекомендують схвалити закон по неплатежам на ринку електроенергії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект щодо сертифікації оператора системи передачі, який необхідний для подолання кризи неплатежів на ринку електроенергії. Таку рекомендацію надав комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Йдеться про законопроект №3364-1-д.

У комітеті підкреслили важливість приєднання України до європейської енергетичної системи шляхом синхронізації.

Вказано, що важливою умовою цього є сертифікація НЕК "Укренерго", яку проводить Енергетичне співтовариство. Така сертифікація планується на 2023 рік.

Закон розроблений для сертифікації оператора системи передачі електричної енергії відповідно до вимог Третього енергопакету ЄС.

Він передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі на праві господарського відання. При цьому зазначене майно залишається у власності держави.

Закон сприятиме врегулюванню кризи неплатежів на ринку електричної енергії.

"Комітет рекомендує Верховній раді внести до порядку денного, прийняти в другому читанні та в цілому законопроект щодо сертифікації оператора системи передачі", - вказано у повідомленні.

У комітеті припустили, що законопроект може бути розглянутий цього пленарного тижня.

Нагадаємо, у лютому Рада схвалила за основу законопроект для подолання кризи неплатежів на ринку електроенергії.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2020 року ВР провалила закон для погашення боргів на ринку електроенергії. Народні депутати не підтримали в першому читанні відповідний законопроект авторства Кабінету міністрів №3960.

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