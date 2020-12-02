Разумков назвав три варіанти розв'язання проблеми через рішення КСУ щодо декларування

Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що депутати мають три позиції щодо рішення Конституційного суду. Зокрема, розглядається варіант відновлення статті про ненадання інформації чи недостовірної інформації у декларуванні.

Про це він сказав в ефірі каналу 112 Україна.

За його словами, якщо до кінця року не буде повернена ця стаття, це поставить під серйозну загрозу те, як будуть декларуватися люди у наступному році.

"Я вважаю, що це неприпустимо, і ми повинні зробити все, в тому числі ідучи на компроміси, іноді на компроміси з собою, щоб це ефективно працювало. І щоб надалі рішення Ради не викликало дискусії щодо конституційності у майбутньому", - сказав Разумков.

Так, в Раді є такі позиції:

відновлення статті про ненадання інформації чи недостовірної інформації у декларуванні;

створення умов і повернення норм, які б дозволяли ефективно функціонувати НАЗК;

створення умов, які б збалансували рішення тих чи інших інститутів влади, в тому числі КСУ.

РБК-Україна писало, що Венеціанська комісія розгляне прохання президента Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення Конституційного суду для антикорупційної системи в Україні. Рішення планують ухвалити на засіданні 11 грудня.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.