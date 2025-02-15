Ледяной покров - скрытая угроза: как остаться в безопасности на водоемах

"Не выходите на лед - это всегда риск", - отмечают спасатели. Лед на водоемах не может быть абсолютно прочным, и даже прозрачная и толстая поверхность может неожиданно треснуть из-за воздействия различных факторов, таких как температура, вес, или другие природные изменения.

Особенно опасными являются места вблизи камыша, промоин или течений, а также зоны, где лед может быть меньшей толщиной из-за частых изменений температуры или снегопадов. Спасатели также предупреждают, что проверка толщины льда ногой или палкой может быть фатальной.

Также стоит помнить, что безопасного льда не существует, и даже кратковременный выход на лед может стоить жизни. Если вы все же решили выйти на лед, обязательно имейте с собой средства самоспасения: веревку, палку или жилет.