Кризис на Ближнем Востоке влияет на безопасность в ЕС, - фон дер Ляен

Она подчеркнула, что на фоне конфликта в Европе распространяются преступления на антисемитской основе и распространяется "язык вражды".

"Этот кризис оказал влияние на внутреннюю безопасность в ЕС, повлек за собой проблему быстрого распространения онлайн "языка ненависти" и террористической пропаганды. Есть возрастающий риск, что это может перерасти в насилие и в террористические действия", - подчеркнула Фон дер Ляен.

Она заявила, что ЕС будет "очень бдительным" в отношении таких преступлений и действий, а также призвала лидеров стран-членов принять предложение о включении случаев распространения "языка ненависти" и "действия ненависти" в перечень преступлений ЕС.

Кризис на Ближнем Востоке

7 октября террористы ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против боевиков, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Кроме этого, последнюю неделю аффилированные с Ираном группировки наносят удары по силам США на Ближнем Востоке. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Иран, используя свои прокси, пытается достичь эскалации конфилкта и показать США и Израилю свою способность вести войну.

США в свою очередь отреагировали на ситуацию усилением своих подразделений в регионе и ударами по иранским объектам в Сирии 27 октября.

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