Кривий Ріг, Запоріжжя та не тільки. Експерти назвали можливі напрямки атак окупантів

Кривий Ріг

Як підтвердила виданню керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, наразі росіяни справді перекидають війська з прицілом на криворізький напрямок і не виключено, що РФ може як реально готуватися до контрнаступу, так і намагатися ввести в оману ЗСУ та залякати цивільних.

При цьому вона наголошує, всі дії ворога відстежуються, а тому немає підстав для паніки.

При цьому ОК "Південь" вчора заявило, що противник розпочав створення ударного угруповання на криворізькому напрямку і може готувати контрнаступ, щоб вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

Втім, опитані РБК-Україна експерти припускають, що в окупантів ширші "апетити", а саме: піти з охопленням через Кривий Ріг, щоб оточити Запоріжжя.

У разі такого сценарію назустріч угрупованню з криворізького напрямку пробиватимуться ворожі війська з району Василівки - Оріхова - Гуляйполя.

Запоріжжя

Як стверджує військовий експерт, полковник Сергій Грабський, у росіян зараз фізично не буде можливості відновити переправу через Дніпро, а для подальшого просування на правобережжя Херсона у бік Миколаєва, Одеси і далі на Молдову, яка також входить до їхніх стратегічних завдань, їм потрібен дуже широкий плацдарм.

"Такий широкий плацдарм може бути забезпечений тільки запорізьким напрямом", - припустив Грабський і зазначив, що Запоріжжя велике і досить укріплене місто, а отже взяти його штурмом буде досить складно.

Миколаїв

На думку військовий експерта Олега Жданова, із криворізького напрямку ворог може рушити у бік Миколаївської області - у такому разі його головною метою, ймовірно, буде Вознесенськ, щоб взяти Миколаїв до оперативного оточення і далі просуватися у бік Придністров'я.

За оцінкою експерта, окупанти можуть розвинути наступ і інших ділянках фронту - на донецькому і харківському напрямі.

"Судячи з того, як вони збирають війська, безумовно, південнобузький напрямок буде головним. Там вони зібрали найбільшу кількість військ, зосередили найбоєздатніші частини. Всі російські повітряно-десантні війська, які є на території України, зібрані там. А це суто наступальні сили", - припускає Жданов.

Ще однією версією є те, що агресор піде в наступ до Миколаєва безпосередньо з району Херсона, а потім може спробувати обійти його з півночі, щоб форсувати Південний Буг та рушити у бік Одеси, вважає екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Експерти не виключають, що РФ може спробувати наступати одночасно на двох напрямках - у бік Миколаєва та у бік Кривого Рогу.

"Якщо росіяни планують одночасний наступ на Миколаїв та Кривий Ріг - то умовний ляпас буде гучним, але сила удару ніякою. Думаю, що росіяни виділять головним напрямком Кривий Ріг, адже саме туди вони перекидають основну кількість сил та коштів. А другорядним напрямком може бути Миколаїв", - припустив Селезньов.

Разом з тим ймовірний і інший сценарій: херсонсько-миколаївський напрямок розглядатиметься окупантами як основний, але якщо в районі Кривого Рогу намітиться більше успіхів, противник може поставити блокувальні ар'єргарди на миколаївському напрямку та перекинути більшість військ на північ, підсумував експерт Грабський.