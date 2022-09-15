Кривий Ріг знову потрапив під ракетний удар: що відомо

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У місті та загалом Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
Оновлено. Крилата ракета влучила в підприємство. Вілкул повідомив про серйозні руйнування.
"13:01. Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - написав він.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також підтвердив ракетну атаку.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав Вілкул.
Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи було чути з центру Кривого Рогу. Над містом здійнявся клуб диму.
Нагадаємо, що Кривий Ріг не встиг оговтатися ще від минулого удару по гідротехнічних спорудах міста, який стався менш ніж добу тому.
У місті підтоплені понад 100 приватних будинків та подвір'їв, а рівень води в річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів на різних ділянках. Втім, його все ж вдалося знизити вже на понад 40 сантиметрів.
Вранці стало відомо, що для зниження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією. Також була оголошена евакуація з деяких районів.
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