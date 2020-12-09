"Криворіжгаз": майже 93 тисячі споживачів користуються онлайн-сервісом 104.ua

Газовий вентиль (УНІАН)

Вже багато років споживачі газу в Кривому Розі та Криворізькому районі мають можливість своєчасно передавати показання газового лічильника і отримувати онлайн консультації через "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. За цей час свій аккаунт у сервісі створили майже 93 тисячі споживачів.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Криворіжгаз".

"Можливості "Особистого кабінету" дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація знаходиться в одному місці. При необхідності можна дізнатися свій баланс, оплатити газ і його доставку в один клік, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, нещодавно у Особистому кабінеті стало можливим керувати з одного аккаунта до 25 особовими рахунками, що дуже зручно при допомозі літнім людям.

"У поточному році через "Особистий кабінет" було прийнято 357 тисяч показань лічильників. Крім цього у споживачів також є можливість отримати консультацію онлайн, не виходячи з дому. Цією можливістю в поточному році скористалися майже 6 тисяч споживачів", - говорить менеджер з питань регіонального розвитку Анастасія Озерян.

У відповідності з Кодексом газорозподільних систем, щоб уникнути розбіжностей в нарахуваннях за спожитий природний газ, криворіжцям необхідно щомісячно, станом на 1 число, знімати показання приладів обліку і передавати протягом наступних п'яти днів дані в АТ "Криворіжгаз". Такі заходи, за словами прес-служби, дозволять користувачам блакитного палива бути впевненими, що вони платять за той обсяг газу, який фактично використовували. Саме тому найпопулярнішою функцією "Особистого кабінету" протягом цих років залишається саме передача показань приладів обліку.

"При цьому АТ "Криворіжгаз" має право контролювати правильність переданих показань споживачем. Для цього, не рідше одного разу на півроку, показання приладів обліку фіксуються контролерами компанії і підтверджуються підписом споживача. Відмова споживача у допуску контролера до лічильника для зняття показань вважається порушенням. В такому випадку розрахунок оплати за газ проводиться за граничним нормам, а показання лічильника не враховуються до моменту допуску контролера до приладу обліку", - йдеться в повідомленні.