Кривонос: директор НАБУ "не из системы" сможет найти новое видение развития антикоррупционной политики

"Новый человек, не из системы, не имеющей опыта работы непосредственно в правоохранительных органах, органах, осуществляющих досудебное следствие, может дать новый толчок, новое видение для развития", - заявил он.

Кривонос объяснил, что НАБУ должно развиваться в направлении усиления институциональной способности, в частности, путем реализации положений законодательства о возможности самостоятельной "прослушки" НАБУ.

"Это исключит возможность утечки информации во время совершения негласных следственных действий и даст еще большую независимость от тех или иных правоохранительных и государственных структур", - заявил он.

Большей эффективности будет способствовать и увеличение штатной численности НАБУ, а также создание в структуре Бюро собственной полноценной экспертной службы, считает Кривонос.

Нынешний конкурс - не первая попытка Кривоноса попасть в НАБУ. Весной 2016 он мог возглавить Одесское территориальное управление бюро, однако против него начали информационную кампанию.

"Меня объявили победителем, никаких вопросов в процессе не возникало. Когда произошло объявление меня как победителя, уже была завершена специальная проверка, в том числе на полиграфе, произошла эта история с так называемым "журналистским расследованием", - говорит Кривонос.

Тогдашний директор НАБУ Артем Сытник потом публично заявил, что проверка не показала причастности к обстоятельствам, которые были в "расследовании" по Кривоносу.

По словам главы ГИАГ, было ясно, что НАБУ может показать эффективные результаты, поэтому работе учреждения пытались противодействовать.

"Учитывая мое отношение к этому институту, веру в него и его безупречную репутацию я принял решение отойти для того, чтобы не навредить молодому и такому нужному органу, только начинающему работать на полную мощность… Я тогда принял решение отказаться от назначения на должность", - объяснил Кривонос.