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Кривонос: ГИАГ внедряет эффективные антикоррупционные меры при поддержке НАБУ

Фото: глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Ключевым направлением работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) является внедрение эффективных мер по борьбе с коррупцией.

Об этом интервью рассказал кандидат на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины, глава ГИАГ Семен Кривонос.

Учреждение, которое пришло на смену коррумпированной ГАСИ, сразу начало сотрудничество с антикоррупционными органами, в частности с НАБУ. Так, между ГИАГ, НАБУ и Министерством развития общин и территорий был заключен Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, позволивший Бюро проверять кандидатов на должности в ГИАГ.

Кроме того, Кривонос обратился в НАБУ после того, как представитель компании-застройщика предложил ему взятку в размере 120 тыс. долларов.

"Для максимальной эффективности изменений нужно менять всю систему… Законопроект №5655 устраняет чиновников органов местного самоуправления и ГИАГ от разрешительных функций. Он передает их в "цифру", - заметил глава ГИАГ.

Путем цифровизации и передачи части полномочий третьим лицам роль чиновников сводится к минимуму, при этом государство сохраняет ряд мер по надзору за участниками рынка, резюмировал он.

В 2015-2016 годах Кривонос присоединился к антикоррупционной реформе Одесской таможни, реализуя проект "Открытое таможенное пространство".

Он рассказал о реакции таможенников на задержание контейнеров с мотоциклами, которые принадлежали группе контрабандиста Артура Прузовского и имели заниженную таможенную стоимость.

"Я помню панику и страх работников таможни. Они боялись, что им что-то причинят, говорили, что их "в камышах найдут", ведь они впервые за многие годы остановили товар такого "серьезного человека", - говорит Кривонос.

Учитывая это, необходимо было устранить посредников, сократить время таможенного оформления до 15-20 минут, полностью автоматизировать процедуры. "Открытое таможенное пространство" предполагало также обновление кадров таможни, рассказал глава ГИАГ.

"Мы остановили одну большую контрабандную партию, затем вторую, третью и в конце концов заставили уйти из Одессы так называемые "площадки". "Площадки" - это структуры, подконтрольные контрабандистам, фирмы-однодневки, целая разветвленная организованная преступная группа, оформляющая на одно товар с высокой налоговой нагрузкой", - объяснил Кривонос.

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