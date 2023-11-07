В Кривом Роге снова прозвучал взрыв. Есть "прилет" по инфраструктурному объекту

"Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену", - отметил он.

Взрыв в городе раздался около 12:18.

Заметим, что до этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе вражеской ракетной атаки.

"Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская области - ракетная опасность!" - сообщали военные в двенадцать дня.

Добавим, что после взрыва в Кривом Роге воздушная тревога в Днепропетровской области была отменена, в ВС объявили об отбое ракетной угрозы в вышеуказанных регионах.

Последствия атаки

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о предварительных последствиях российской воздушной атаки. Чиновник проинформировал, что целью захватчиков стал инфраструктурный объект. К счастью, никто из людей не пострадал.

"Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога Предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали", - написал он в Telegram.

В администрации добавили, что остальную информацию о последствиях вражеской атаки выясняют.

Утренние взрывы в Кривом Роге

Сегодня около половины девятого утра в городе раздались взрывы. Очевидцы писали в сети, что их было несколько.

Также сообщалось, что один из взрывов раздался до объявления воздушной тревоги из-за ракетной опасности в Днепропетровской, а также Кировоградской областях.

Добавим, что о возможных последствиях утренних взрывов в Кривом Роге официальных данных не поступало.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, перед этим войска РФ обстреливали Кривой Рог трижды в течение дня 20 октября. В частности, под атаку попал дачный кооператив. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак тогда назвал событие терактом против мирного населения.

В тот же вечер в некоторых районах Кривого Рога жители слышали взрывы во время воздушной тревоги.

Добавим, что в ночь на 21 октября в Кривом Роге также прогремели взрывы во время ракетной и дроновой атаки со стороны российских захватчиков.