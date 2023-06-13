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В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших после ракетного удара

Фото: количество пострадавших из-за обстрела Кривого Рога возросло (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Кава

Число пострадавших из-за российского обстрела Кривого Рога возросло до 36 человек, 12 из них были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По его словам, многие из пострадавших получили значительные ожоги, однако врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Есть тяжелые. Те, кто получил значительные ожоги. Врачи борются за их жизнь", – сообщил Лукашук.

Обстрел Кривого Рога

Российские военные ночью 13 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они запустили по городу шесть ракет.

Оккупанты попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию. Из-за атаки погибли 11 человек. Ранее сообщалось, что от обстрелов пострадали 25 человек.

Из-за вражеских обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Шахтеров уже спасли.

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Кривой РогВойна России против Украины