В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших после ракетного удара

По его словам, многие из пострадавших получили значительные ожоги, однако врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Есть тяжелые. Те, кто получил значительные ожоги. Врачи борются за их жизнь", – сообщил Лукашук.

Обстрел Кривого Рога

Российские военные ночью 13 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они запустили по городу шесть ракет.

Оккупанты попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию. Из-за атаки погибли 11 человек. Ранее сообщалось, что от обстрелов пострадали 25 человек.

Из-за вражеских обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Шахтеров уже спасли.

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