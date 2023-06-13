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В Кривом Роге завершили спасательную операцию после российского обстрела: погибли 11 человек

Фото: в Кривом Роге завершили спасательную операцию после российского обстрела (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после ночного российского удара по городу. Из-за атаки погибли 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он сообщил, что тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге.

Всего известно об 11 погибших мирных жителях из-за атаки российских оккупантов.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что в результате обстрела 25 гражданских людей получили множественные ранения.

Спасатели закончили поисковую операцию. Сейчас идет разбор конструкций.

Обстрел Кривого Рога

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они запустили по городу шесть ракет.

Оккупанты попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию.

Из-за вражеских обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Шахтеров уже спасли.

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