RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге взрывы: Вилкул сообщает о 7 ракетах на подлете

Иллюстративное фото: в Кривом Роге раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кривом Роге раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги, которая охватила всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации города Александра Вилкула и местные Telegram-каналы.

"Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете", - написал Вилкул.

Глава ВГА города призвал жителей ничего не публиковать в интернете.

Отметим, что в настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Причем ночью Воздушные силы уничтожили по пять дроно "Shahed-136" и крылатых ракет "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогВзрыв