В Кривом Роге сегодня День траура из-за российского удара по многоэтажкам

"Сегодня в Кривом Роге - День траура. По тем, кого убили россияне, атаковав его накануне. Оборвали 5 жизней", - говорится в заявлении руководителя администрации.

Граждан призывают склонить головы в память о жертвах российского удара, совершенного в ночь на 13 марта.

Количество пострадавших в городе тогда составило полсотни.

"В больнице - 17 пациентов. Среди них семеро - дети", - добавил Лысак.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеских ударов, работают коммунальные службы и задействовано 25 бригад. Кроме того, рассказал Вилкул, работают штабы пособий с 08.00 до 17.00 по адресам:

в Долгинцевском районе - на Восточном-1 возле АТБ;

в Металлургическом районе - "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.

Удар по Кривому Рогу в ночь на 13 марта

Напомним, вечером 12 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказались многоэтажки. По сообщениям местных властей, были повреждены более 300 квартир.

По состоянию на утро 13 марта было известно о четырех погибших. В больнице находятся шесть пострадавших, в том числе двое детей. Их состояние оценивают как тяжелое. Уже позже стало известно, что количество жертв в результате ракетного удара по Кривому Рогу выросло - под завалами обнаружили тело пятого погибшего.

Все подробности российского удара по городу - в материале РБК-Украина.