"Зайчик, я жив". В Кривом Роге спасатели попали под повторный удар РФ (видео)

В Кривом Роге во время ликвидации последствий ракетного обстрела россияне совершили повторный удар по спасателям, которые приехали на помощь пострадавшим.

На опубликованном ГСЧС видео видно, как спасатели эвакуируют пострадавшего человека. Во время операции, когда они снова заходят в подъезд многоэтажки, слышен звук взрыва.

В конце видео слышно, как спасатель, который пытается перевести дыхание, говорит по телефону с близким человеком. Он пытается успокоить его: "Да, зайчик, я жив. Правда, машину разбило..."

Спасатели во время повторной атаки на город не пострадали. Успели спрятаться и врачи, однако их транспорт также пострадал.