Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть повреждения и раненые

"Кривой Рог. Ракетная атака. Все понимаем, уже работаем. Прошу соблюдать информационную гигиену", - написал Вилкул.

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и скоростной цели на Кривой Рог.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате ракетной атаки в Кривом Роге произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информация о последствиях уточняется.

"Прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. Пожар. Первые раненые уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут быть люди.

Возможны повторные выходы", - добавил Вилкул.