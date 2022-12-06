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Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

Фото: в Кривом Роге прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге сегодня, 6 декабря был слышен звук, похожий на взрыв. В городе воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.

По состоянию на 18:15 происхождение взрыва неизвестно. В случае повторных взрывов рекомендуется проследовать в укрытия.

Обновлено (18:32)

По данным Александра Вилкула, оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в городе.

Ранее мы писали, что в ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела Кривого Рога один человек погиб и еще трое получили ранения.

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