В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Кривом Роге сегодня, 17 января. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, в направлении Кривого Рога было зафиксировано движение российской ракеты.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10:15. Военные предупреждали о ракетной угрозе.

Позже воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Причиной тому стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок.

Обстрелы Украины

Вчера поздно вечером российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300 из Белгорода, которые попали в проезжую часть и трехэтажное здание.

Известно по меньшей мере о 17 пострадавших людях, а также об одном погибшем.

Кроме того, ночью российская армия атаковала Одессу "Шахедами". В результате обстрела вспыхнул пожар в многоэтажке. Из-за вражеской атаки получили ранения три человека.

Больше о последствиях, а также фото и видео после ударов по Харькову и Одессе - можно найти в материале РБК-Украина.