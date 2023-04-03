В Кривом Роге в пятиэтажке произошел взрыв, 10 человек пострадали

"3 апреля в 06:56 поступило сообщение о взрыве газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Героев полка "Азов" Центрально-Городского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Фото: в Кривом Роге в пятиэтажке произошел взрыв газа (facebook.com/MNSDNE)

Как установили спасатели, в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома, предварительно произошел взрыв газа, в результате чего вспыхнул пожар площадью 70 кв.м.

Указано, что в 07:42 возгорание было локализовано, а в 08:12 ликвидировано.

В результате взрыва в доме частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда. Работники ГСЧС спасли десять человек.

Всего, как сообщили в пресс-службе, в результате инцидента 10 пострадавших, в том числе 1 ребенок.

Из них госпитализированы трое: мужчина, 1956 года рождения, получивший ожоги тела и две женщины, 1969 и 1932 годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения.

Погибших нет.

Напомним, недавно взрыв газа произошел в многоэтажке в Кропивницком Кировоградской области.

Добавим, что перед этим произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.