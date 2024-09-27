В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина
Сегодня, 27 сентября, в Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о баллистике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 9:17 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:19 (alerts.in.ua)
Угроза баллистики
"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - предупредили Воздушные силы и призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие.
Ракетная атака на Кривой Рог
"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал не игнорировать тревогу и отметил, что угроза для Кривого Рога остается.
Массированные обстрелы Украины
В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину:
- баллистической ракетой Искандер-М/KN-23;
- двумя крылатыми ракетами Х-22;
- 32 ударными БпЛА типа Shahed.
К отражению были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В общем противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 дрона, еще один БпЛА был локально потерян в результате противодействия РЭБ.
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