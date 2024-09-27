В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Сегодня, 27 сентября, в Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о баллистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 9:17 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкой области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:19 (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - предупредили Воздушные силы и призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие.

Ракетная атака на Кривой Рог

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал не игнорировать тревогу и отметил, что угроза для Кривого Рога остается.

Массированные обстрелы Украины

В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину:

баллистической ракетой Искандер-М/KN-23;

двумя крылатыми ракетами Х-22;

32 ударными БпЛА типа Shahed.

К отражению были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В общем противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 дрона, еще один БпЛА был локально потерян в результате противодействия РЭБ.