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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Пятница 27 сентября 2024 09:24
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 сентября, в Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о баллистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 9:17 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:19 (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - предупредили Воздушные силы и призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие.

Ракетная атака на Кривой Рог

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал не игнорировать тревогу и отметил, что угроза для Кривого Рога остается.

Массированные обстрелы Украины

В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину:

  • баллистической ракетой Искандер-М/KN-23;
  • двумя крылатыми ракетами Х-22;
  • 32 ударными БпЛА типа Shahed.

К отражению были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В общем противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 дрона, еще один БпЛА был локально потерян в результате противодействия РЭБ.

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