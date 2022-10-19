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В Кривом Роге на два дня отключат радио

Фото: глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в дневное время 20 и 21 октября не будут работать радиостанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam главы местной военной администрации Александра Вилкула.

"В связи с проведением ремонтных работ Днепропетровским филиалом Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на своих объектах, в Кривом Роге временно не будет радиовещания программ национальных и коммерческих радио в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября", - отметил он.

Вилкул уточнил, что работы постараются провести в максимально короткие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ после ракетных ударов в ночь на 20 октября частично обесточат Львов.

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Александр ВилкулКривой Рог