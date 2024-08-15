В Кривом Роге слышны звуки взрывов: зафиксированы вражеские дроны

В частности, те вражеские БПЛА, которые двигались в направлении Днепропетровской области, сменили курс на Кривой Рог. Об этом стало известно в 23.33.

О звуках взрывов сообщили в 23.44.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:50 тревога звучит в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также продолжается тревога в Луганской области и в Крыму.