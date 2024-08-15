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В Кривом Роге слышны звуки взрывов: зафиксированы вражеские дроны

Фото: иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 15 августа, в Кривом Роге слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Новини.

В частности, те вражеские БПЛА, которые двигались в направлении Днепропетровской области, сменили курс на Кривой Рог. Об этом стало известно в 23.33.

О звуках взрывов сообщили в 23.44.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:50 тревога звучит в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также продолжается тревога в Луганской области и в Крыму.

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