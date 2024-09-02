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В Кривом Роге был слышен взрыв, в сторону города двигались "Шахеды"

Фото: в районе Кривого Рога раздался взрыв на фоне "Шахедной" атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Кривой Рог в ночь на 2 сентября произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области. Перед этим фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников в сторону населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Взрыв был слышен в Кривом Роге около полуночи.

Между тем местные власти пока не сообщали о каких-либо "прилетах" в результате вражеской воздушной атаки.

Добавим, в сети пишут, что слышны были звуки нескольких взрывов в разных районах города. Также в интернете высказывают предположения, что это может быть связано с работой сил и средств противовоздушной обороны.

Следует отметить, что ранее в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о движении нескольких групп "Шахедов" в направлении Кривого Рога.

Ночная дроновая атака

Напомним, вечером 1 сентября в Силах обороны Украины сообщили о запуске российскими оккупантами дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки. Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​тревога.

Позже, ближе к полуночи, в Воздушных силах рассказали, что несколько групп ударных беспилотников противника движутся через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

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Кривой РогВзрывАтака дронов