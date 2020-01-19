У Кривому Розі затримали чоловіка за підозрою у подвійному вбивстві

За підозрою у подвійному вбивстві у Кривому Розі, яке сталося 18 січня, поліція затримала місцевого жителя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Злочин стався на одній із вулиць у Центрально-Міському районі. Зазначається, що підозрюваний 44-річний криворіжець посварився із майбутніми жертвами.

У ході конфлікту чоловік завдав множинні ножові травми 77-річному чоловікові та 46-річну жінку численні ножові поранення. Від отриманих поранень потерпілі померли на місці злочину.

Підозрюваного затримали. За фактом умисного вбивства двох людей (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) поліцейські відкрили кримінальне провадження.

"Наразі слідчі дії тривають. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув"язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові застрелили біля під'їзду директора похоронного бюро. Смерть чоловіка настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання причетних до стрілянини поліцією введено в дію спеціальну операцію "Сирена".