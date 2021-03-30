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У Кривому Розі затримали аферистку, яка продавала "липові" довідки про відсутність COVID-19

Новость на русском → Кривий Ріг, Вівторок 30 березня 2021 15:17
У Кривому Розі затримали аферистку, яка продавала "липові" довідки про відсутність COVID-19 Фото: у Кривому Розі затримали аферистку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нацполіція в Кривому Розі затримала 41-річну місцеву мешканку, яка продавала підроблені довідки з негативними результатами тестів на коронавірус. В ході обшуку у неї вилучено бланки з відтисками печаток лабораторій.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"У березні в поліцію надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій і надають підроблені довідки. Правоохоронці з'ясували, що до поширення готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу", - розповіли у відомстві.

Оперативники з'ясували, що жінка розклеювала по місту оголошення про продаж довідок про відсутність коронавірусу. Покупці за тисячу гривень отримували на руки документ, який дозволяв виїхати за кордон або міг бути пред'явлений за місцем вимоги.

Фото: вилучені при обшуку бланки (npu.gov.ua)

В ході обшуку на квартирі у затриманої правоохоронці вилучили три довідки про проходження тестів з печатками медичних лабораторій, понад 50 тисяч гривень, чорнові записи та мобільні телефони. Стосовно жінки порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 190 (шахрайство) КК України. Аферистці загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в Києві поліція виявила лабораторію, яка підробляла і продавала довідки про відсутність коронавірусу. Крім того, співробітники установи фальсифікували результати аналізів пацієнтів з негативного на позитивний. Вартість такого документа коливалася від 900 до 1800 гривень.

Варто відзначити, що Європейський союз планує протягом трьох місяців впровадити сертифікати COVID-вакцинації.

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