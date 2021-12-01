У Кривому Розі водій збив маму з дитиною і втік

За даними правоохоронців, водій автомобіля "ГАЗель" збив двох пішоходів, які стояли на розділовій смузі. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала вантажівка DAF.

В результаті аварії 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її дитина - п'ятирічний хлопчик - госпіталізована. Про його стан не повідомляється.

Після аварії водій "Газелі" зник з місця події. Поліція розшукала і затримала його. В цей час він затриманий. Порушено кримінальну справу.

Фото: у Кривому Розі водій збив на пішохідному переході маму з дитиною і втік (npu.gov.ua)