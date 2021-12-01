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В Кривом Роге водитель сбил маму с ребенком и скрылся

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Кривом Роге вечером 1 декабря водитель грузовика "ГАЗель" сбил на пешеходном переходе маму с ребенком и скрылся с места ДТП. Женщина скончалась до приезда скорой, пятилетнего мальчика госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля "ГАЗель" сбил двух пешеходов, которые стояли на разделительной полосе. От удара женщину и ребенка отбросило на встречную полосу, где на них наехал грузовик DAF.

В результате аварии 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Ее ребенок - пятилетний мальчик - госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

После аварии водитель "ГАЗели" скрылся с места происшествия. Полиция разыскала и задержала его. В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Фото: в Кривом Роге водитель сбил на пешеходном переходе маму с ребенком и скрылся (npu.gov.ua)

Напомним, в начале ноября в Одессе водитель автомобиля Opel сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из них - 15-летняя девушка - погибла, а 21-летний парень получил травмы.

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Министерство внутренних дел УкраиныДТПКривой Рог