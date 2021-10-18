У Кривому Розі співробітники "Рудомайн" вимагають захистити їх підприємство від атак

"На "Рудомайн" чиниться безпрецедентний тиск і інформаційна атака з боку блогерів з сумнівною репутацією, псевдоекологів, які заробляють на життя шантажем підприємств, і активістів з відверто кримінальним минулим. Їх мета - закрити підприємство. Якщо це станеться, куди ми з вами поїдемо працювати? У Польщі збирати полуницю? Саме з таких атак і нападок, які зараз відчуває "Рудомайн", починаються рейдерські захоплення бізнесу", - сказав заступник директора з виробництва Сергій Медведєв.

У відповідь на заклики закрити підприємство і засипати кар'єр, еколог компанії "Рудомайн" Наталія Лихачова повідомила, що це неможливо, так як заборонена рекультивація кар'єра, в якому є запаси руди.

"Зупинка підприємства закінчиться тим, що жителі прилеглих будинків залишаться з величезною ямою і екологічними проблемами один на один. Банально не буде кому займатися навіть пиловидаленням", - додала вона.

Еколог також нагадала, що за підсумками півріччя частка "Рудомайна" в забрудненні навколишнього середовища Кривого Рогу становить всього 0,1%.

"До речі, компанія платить тільки місту 50 млн грн податків. За чий рахунок городяни будуть безкоштовно їздити в тролейбусах? На підприємстві працює 1,2 тис. співробітників, за кожним з них - сім'я: діти, родичі, літні батьки. Людей, які залежать від добробуту компанії, в три рази більше. І вони залишаться без засобів до існування", - сказав керівник ділянки компанії Володимир Дубінін.

За підсумками мітингу співробітники компанії склали петицію, яка буде направлена ​​до міської влади Кривого Рогу, а також до силових структур.