У Кривому Розі пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу
Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві жителі почули вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Мешканців попросили залишатися в укриттях. Більш детальну інформацію оголосять згодом.
Варто зазначити, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку місця події.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Рівненській області. Постраждала громадянська інфраструктура.
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