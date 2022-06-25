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У Кривому Розі пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу

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Кривий Ріг, Субота 25 червня 2022 20:55
У Кривому Розі пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві жителі почули вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Мешканців попросили залишатися в укриттях. Більш детальну інформацію оголосять згодом.

Варто зазначити, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку місця події.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Рівненській області. Постраждала громадянська інфраструктура.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область ракетный удар Війна Росії проти України
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