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У Кривому Розі збудують 25-метровий басейн

Автор: Наталія Гурковська

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області стартували підготовчі роботи для будівництва нового басейну, який буде зведений за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Сам басейн буде великий - 25 метрів, на 5 доріжок, глибиною від 1,2 до 1,8 м. Басейн буде доступним для людей з інвалідністю. Вхід облаштуємо пандусом, для спуску у чашу змонтуємо підйомник", - розповів Резніченко.

Також, за його словами, всередині будівлі передбачені вестибюль із рецепцією, гардеробна, буфет, кімнати персоналу, тренерські, роздягальні та тренажерний зал.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі буде капітально відремонтований Дніпропетровський фаховий коледж спорту. Для навчального закладу це перший ремонт за десятки років.

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Велике будівництво