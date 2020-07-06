У Кривому Розі провели масштабну спецоперацію: 10 затриманих наркодилерів

У Кривому Розі силовики оголосили масштабну спецоперацію по припиненню діяльності наркодилерів, які діяли на території міста. Їх місячних дохід від продажу наркотичних засобів становив близько півтора мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається, до складу групи входило сім місцевих жителів віком від 20 до 53 років. Вони збували продукцію через інтернет на території міста.

"В рамках відпрацювання міста у сфері протидії наркозлочинності протягом доби 4 липня поліцейські провели всього понад сорок санкціонованих обшуків і затримали 10 осіб. За результатами обшуків вилучено нарковмісні лікарські препарати, метамфетамін, канабіс, опій, травматичний пістолет, патрони, техніку і грошові кошти", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що четверо з них раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. Встановлено, що між самими зловмисники було чітко розподілені повноваження: одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом шляхом закладок і через Інтернет.

"Сьогодні шістьом з них обрано запобіжний захід утримання під вартою, ще одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попередньо встановлено, що щомісяця члени групи отримували незаконний прибуток у розмірі близько півтора мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили метадон, канабіс, опій ацетильований, ангідрид, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від збуту наркотиків.

Зараз правоохоронці продовжують роботу, спрямовану на встановлення місця знаходження та документування злочинної діяльності інших учасників злочинного угруповання на території міста.

В цей же день співробітники Криворізького відділу поліції в одній з аптек у Металургійному районі провели санкціонований судом обшук. В ході заходу вилучили 2000 таблеток, 20 ампул, до складу яких входить псевдоефедрин та майже 22 тис. Гривень отримані від продажу препаратів.

У той же день правоохоронці Тернівського відділення поліції за участю полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків за місцем проживання підозрюваних у збуті наркотиків.

У ході заходу вилучили канабіс, порошкоподібну речовину схожу на метамфетамін, патрони, мобільні телефони та гроші.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних речовин) і 1 ч. ст. 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Нагадаємо, раніше СБУ в Запоріжжі затримала організаторів наркотрафіку з мільйонним оборотом.