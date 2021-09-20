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Пожежу в школі Чугуєва вдалося загасити, жертв і постраждалих немає

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Чугуїв, Понеділок 20 вересня 2021 08:10
Пожежу в школі Чугуєва вдалося загасити, жертв і постраждалих немає Фото: у школі Чугуєва сталася пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 19 вересня спалахнула пожежа в школі Чугуєва (Харківська область). Рятувальники ліквідували вогонь, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 06:30 20 вересня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню по пустотам даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття).

Як повідомляють рятувальники, вогонь знищив дах площею 500 м2, та пошкодив приміщення спортзалу.

До гасіння залучалося 56 осіб та 14 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 осіб та 12 одиниць техніки.

Наразі у ДСНС з'ясовують причини загоряння.

Фото: у школі Чугуєва сталася пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, пожежа в школі сталася ввечері 19 вересня в Чугуєві Харківської області.

Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що через наслідки пожежі 20 вересня учні школи навчатимуться дистанційно.

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Харків школа Чугуев Пожежа
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