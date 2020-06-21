У Кривому Розі горіла багатоповерхівка, є жертва та евакуйовані

У неділю вночі, 21 червня, в Кривому Розі сталася пожежа у 9-поверховому будинку, в результаті чого кілька мешканців евакуювали, а також виявили тіло хлопчика. Займання вдалося згасити протягом 40 хвилин.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, повідомлення про пожежу на вулиці Симонова надійшло о 03:10. Рятувальники виїхали за викликом, після чого встановили, що загоряння виникло в однокімнатній квартирі на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

"Під час проведення розвідки рятувальники виявили на балконі квартири, де виникла пожежа, тіло хлопчика. Дитина мала групу інвалідності. Під час пожежі рятувальники вивели по сходових клітин на свіже повітря 5 осіб з квартир, розташованих поверхами вище", - йдеться в повідомленні.

Загальна площа пожежі склала 30 кв. метрів. Пожежу локалізували о 03:58 і ліквідували о 04:38.

Нагадаємо, раніше рятувальники заявили про високу ймовірність пожеж в екосистемах України.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сталася ДТП, в результаті якої 3 людини загинули та 4 постраждали.