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У Кривому Розі евакуюють частину жителів після ракетного удару військових складів

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська обстріляли військові склади в Кривому Розі Дніпропетровської області. Жителів мікрорайону "Макулан" евакуюють через загрози вибуху боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Криворізької міської ради.

Відзначається, що після ракетного удару по складах танкової бригади почалося тління боєприпасів, можливі вибухи.

Місто направляє на місце події додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси, 10 дизель-генераторних тролейбусів, маршрутки.

"Точки збору для евакуації для жителів району, які не мають свого транспорту-АТБ на Миколаївському шосе, будинок офіцерів на "Макулані", житловий масив Карачуни - БК" Карачуни", в районі Гданцівки - БК" Гданцівський", – йдеться в повідомленні.

Евакуйованих розмістять у школах, дитсадках та територіальних центрах.

Відзначимо, що станом на 11: 00 українські військові збили шість ворожих літаків.

Раніше РБК - Україна повідомляло, що міська влада Умані евакуювала частину міста через обстріли.

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