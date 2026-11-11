RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Кривой Рог частично без света после атаки РФ, больницы и водоканал перевели на генераторы

10:46 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Кривой Рог частично без света после атаки РФ (коллаж РБК-Украина)

Россия массированно атаковала дронами объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. Город частично обесточен, больницы и водоканал перевели на генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Как сообщил Вилкул, атака произошла поздно вечером 10 ноября, обошлось без жертв.

По его словам, это очередная террористическая атака - помимо объектов гражданской инфраструктуры повреждено пять жилых домов.

Часть города к утру осталась без электричества. Часть больниц и насосных станций водоканала работают на генераторах.

Утром удалось в штатном режиме запустить городской электротранспорт. Также ведутся работы на котельных.

Вилкул отметил, что всю ночь велись восстановительные работы, в которых задействованы бригады энергетиков, тепловиков и всех коммунальных служб.

Он также рассказал, что в результате обесточивания в одной из шахт было заблокировано 9 работников, которых спасатели эвакуировали на поверхность.

Ситуация сложная, но в городе все службы, больницы и социальные учреждения работают.

Напомним, вечером 10 ноября Кривой Рог оказался под массированной атакой российских дронов. Враг бил по объектам критической инфраструктуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кривой РогЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключения света