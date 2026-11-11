Кривой Рог частично без света после атаки РФ, больницы и водоканал перевели на генераторы

Как сообщил Вилкул, атака произошла поздно вечером 10 ноября, обошлось без жертв.

По его словам, это очередная террористическая атака - помимо объектов гражданской инфраструктуры повреждено пять жилых домов.

Часть города к утру осталась без электричества. Часть больниц и насосных станций водоканала работают на генераторах.

Утром удалось в штатном режиме запустить городской электротранспорт. Также ведутся работы на котельных.

Вилкул отметил, что всю ночь велись восстановительные работы, в которых задействованы бригады энергетиков, тепловиков и всех коммунальных служб.

Он также рассказал, что в результате обесточивания в одной из шахт было заблокировано 9 работников, которых спасатели эвакуировали на поверхность.

Ситуация сложная, но в городе все службы, больницы и социальные учреждения работают.