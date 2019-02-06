Кривенко: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Кривенка кандидатом у президенти України

Дата рождения: 9 января 1982 года (37 лет)

Партия: "Народный рух Украины"

Должность: народный депутат, председатель партии "Народный рух Украины"

Семья: женат, двое детей

Кривенко на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Кривенко на выборах 2019. Новости

5 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Виктора Кривенко кандидатом в президенты.

кандидатом в президенты. 10 января 2019 года на съезде "Народного руха Украины" Виктора Кривенко избрали председателем партии на следующие 2 года и утвердили его кандидатом в президенты Украины.

Биография

Виктор Николаевич Кривенко родился 9 января 1982 года в Днепродзержинске (Днепропетровская область). В 2003 году Кривенко окончил Днепропетровский государственный университет, в 2008 году - Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого, а в 2011 году - Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

В период с 2001 по 2005 года Кривенко занимал должности помощника по экономическим вопросам директора Украинского института по проектированию металлургических заводов, помощника генерального директора по энергетике, заместителя генерального директора по развитию и инноваций ГП "ПО машиностроительный завод им. Макарова".

В 2009-2010 годах Кривенко был заместителем гендиректора Национального космического агентства Украины, в 2011-2012 года - советником гендиректора "Укрспецэкспорта", а в 2012-2013 годах - советником гендиректора госконцерна "Укроборонпром".

Кроме того, в 2012-2013 годах Кривенко преподавал в Национальном университете физического воспитания и спорта (кафедра менеджмента и экономики).

С 2012 года Кривенко является руководителем национальных проектов "Технополис", с 2014 года - "Индустриальные парки Украины".

Политическая деятельность

На парламентских выборах в 2006 году был кандидатом в народные депутаты Украины от партии Инны Богословской "Вече", № 12 в избирательном списке.

В 2012-2013 годах Кривенко был советником министра экономического развития и торговли Украины, в 2013-2014 годах - советником вице-премьер-министра по вопросам развития индустриальных парков, с 2014 года и по сей день - советник министра финансов Украины.

С ноября 2014 года Кривенко является народным депутатом Украина, на парламентских выборах в Украине 2014 года Кривенко был пятым номером в списке партии "Самопомич" и стал депутатом VIII созыва ВРУ от этой партии. 31 августа 2015 года Кривенко был исключен из фракции "Самопомич".

Фото: Виктор Кривенко (facebook.com/viktor.kryvenko.1)

После выхода из "Самопомочи" Кривенко вступил в партию "Народный рух Украины", 31 марта 2016 года он присоединился к фракции БПП, из которой вышел в феврале 2018 года. Сейчас Кривенко внефракционный, возглавляет партию "Народный рух Украины".

Фото: Виктор Кривенко (facebook.com/kryvenko.org)

Семья

Виктор Кривенко женат, воспитывает двоих дочерей.

Фото: Виктор Кривенко с женой (facebook.com/viktor.kryvenko.1)