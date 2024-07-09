RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обидчица Ястремской завершила поход главной сенсации Уимблдона в четвертьфинале

Фото: Донна Векич стала первой полуфиналисткой соревнований (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Хорватская теннисистка Донна Векич в трех сетах обыграла новозеландку Лулу Сан в 1/4 финала Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Сан – Векич – 1:2 (7:5, 4:6, 1:6)

 

В первой партии соперницы сосредоточились на своих подачах. При таком сценарии вес каждой ошибки невероятно возрос. В конце концов, в одиннадцатом гейме осечку допустила балканка. Сан оформила брейк и сразу же закрыла сет своей подачей.

Во второй партии оппонентки едва не повторили сценарий первой. Однако развязка стартовала раньше. В восьмом гейме Векич неожиданно легко взяла подачу новозеландской теннисистки. Впрочем, Сан в следующем ушла от сетбола, а затем с третьей попытки оформила обратный брейк. Тем не менее, упорный десятый гейм хорватка оставила за собой.

Неожиданно в третьем сете борьбы не вышло. Векич просто смяла соперницу, взяв 5 (!) пунктов подряд. Она позволила Сан размочить счет, но не больше. В седьмом гейме хорватская теннисистка реализовала матчбол, оформив отрезок в свою пользу "под ноль".

В полуфинале Векич встретится с победительницей противостояния Ясмине Паолини и Эммы Наварро. Итальянка выйдет в корт против американской теннисистки 9 июля. По пути к этой стадии турнира хорватка выбила украинку Даяну Ястремскую в 3-м раунде.

К слову, накануне Свитолина разгромила китаянку Ван в 1/8 финала турнира.

Напомним, ранее вспомнили выступления Свитолиной на финальных этапах Уимблдонского турнира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисУимблдон