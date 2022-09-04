"Кривбас" і "Львів" не порадували голами в матчі третього туру УПЛ

Матч "Кривбасу" зі "Львовом" в рамках третього туру української Прем'єр-ліги завершився нічиєю. Команди не змогли забити жодного гола.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу.
Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур
"Кривбас" - "Львів" - 0:0
Перша половина гри була практично позбавлена гострих моментів. "Кривбас" спробував почати з активного пресингу на половині поля львів'ян, але вони були готові до таких дій і намагалися зберегти м'яч. Саме "Львів" завдав першого удару по чужих воротах - зі штрафного пробив Бойко, але по воротах йому влучити не вдалося.
"Золоті леви" намагалися створити моменти за допомогою тактичних перестроювань по ходу матчу і гри в трьох захисників, але відкрити рахунок вони не змогли. В цей же час "Кривбас" грав розмірено і не створював гострих моментів біля чужих воріт.
Другий тайм знову почався з пресингу команди з Кривого Рогу, але витривалості гравцям "Кривбасу" вистачило лише на 10 хвилин. Гра зберегла спокійний темп і завершилася з рахунком 0:0.
Нагадаємо, раніше "Металіст 1925" зумів обіграти "Ворсклу" в рамках третього туру української Прем'єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 3: 2 на користь харків'ян.
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