"Кривбасс" одолел "Оболонь" в поединке с нереализованным пенальти и вернулся в топ-5 УПЛ

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Оболонь" – "Кривбасс" – 0:1

Гол: Твердохлеб, 25

Незабитый пенальти: Слободян (О), 32 (вратарь)

Главными героями первого тайма стали футболисты "Кривбасса" – полузащитник Твердохлеб и голкипер Маханьков. Первый сумел отличиться как в положительном, так и в негативном плане.

Сначала он забил гол. Не без происшествий, поскольку первоначально взятие ворот не было засчитано. На 25-й минуте Дибанго вырезал подачу в штрафную, там ее пытался замкнуть Шевченко, но ему помешал голкипер "Оболони" Федоровский. Мяч отскочил к Твердохлебу, который уже бил в пустые ворота. Вначале во время прикосновения Шевченко судьи зафиксировали офсайд. Однако потом разобрались и гол засчитали.

А уже через семь минут тот же Твердохлеб "отличился" со знаком минус. Во время атаки хозяев мяч угодил ему в руку. Арбитры посовещались, посмотрели VAR и склонились к пенальти. Однако Маханьков отбил выстрел с "точки" от Слободяна.

Во второй половине игры Слободян мог исправиться, когда на 48-й минуте, приняв мяч на грудь, мощно пробил в угол ворот соперника. Но и эту дуэль выиграл Маханьков. В целом, второй тайм прошел под контролем подопечных Юрия Вернидуба. Они не создали больше ничего особенного в атаке. Однако и в обороне не оплошали, спокойно гасили все попытки соперников создать напряжение у своих ворот.

Победа позволила "Кривбассу" обойти "Карпаты" и с 22 баллами вернуться на 5-ю строчку. В "Оболони" осталось 9 пунктов и предпоследняя позиция в турнирной таблице.