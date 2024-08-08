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"Кривбасс" уступил "Виктории" в квалификации Лиги Европы

Фото: Подопечные Юрия Вернидуба не смогли зацепиться за ничью (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" потерпел поражение от "Виктории" из чешского Пльзеня в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд

"Кривбасс" – "Виктория" – 1:2

Голы: Аду, 20 – Панош, 48, Вашулин, 69

 

На стартовом отрезке более содержательными были атаки чешского гранда. Тем неожиданнее стал гол команды Юрия Вернидуба. Это Дибанго исполнил навес с левого фланга на линию вратарской, откуда Аду в касание переправил мяч в сетку ворот.

К перерыву "Кривбасс" упустил несколько возможностей удвоить преимущество. Сначала Стецьков после стенки с партнером пробил в руки голкиперу. А затем Тврдонь ногой парировал выстрел Дибанго с угла штрафной в ближний.

На старте второй половины "Виктория" сравняла счет. Опасность пришла с правого фланга атаки "красно-синих". Панош подхватил мяч после ошибки Твердохлиба, продвинулся в центральную зону и уложил в девятку ворот Клищука.

Этот гол привел к игре на встречных курсах. Отличиться могли и криворожцы, и пльзенцы. В частности, за "Кривбасс" могли забивать Аду (мимо), Лунев (сэйв), Бизимана (поперечина) и Соса (сэйв). В составе "Виктории" не реализовали моменты Черв (мимо) и Панош (сэйв).

В конце концов, Фортуна улыбнулась гостям. Забитый мяч создал Шульц. Он на скорости пролетел по левому флангу нескольких защитников и вывел на пустые ворота Вашулина. Тот промахнуться в такой ситуации права не имел – 1:2.

"Кривбасс" пытался отыграться. Однако реальный момент забить создал только один – Соса с лета пробил в руки Тврдоню после комбинации с участием Кожушко и Стецькова. Итак, команда Вернидуба на ответный матч 15 августа в Пльзене поедет с домашним поражением в пассиве.

К слову, ранее "Динамо" упустило победу над "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

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