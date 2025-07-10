"Кривбасс" усилился одноклубником Неймара

Что известно о Гильерме Баии

С футболистом подписан контракт сроком на четыре года. "Кривбасс" достиг соглашения о полноценном трансфере игрока. Сумма не разглашается.

Баия - воспитанник бразильских футбольных академий, который прошел путь от юношеских команд "Интернасьонала" из Порту-Алегри до молодежного состава "Сантоса". Именно в этой команде он провел прошлый сезон, отметившись тремя голами в десяти поединках.

Новый вингер "Кривбасса" - игрок флангового нападения, левоногий, невысокий, но проворный и техничный. В команде он будет выступать под 14-м номером. Его переход - это ставка на перспективу: в криворожском клубе надеются, что молодой бразилец сможет проявить себя в УПЛ и добавить команде скорости и креатива на фланге.

Трансферы "Кривбасса" летом 2025 года

ФК "Кривбасс" под руководством нового тренера - нидерландского специалиста Патрика ван Леувена активно укрепляет состав перед стартом сезона-2025/26.

Кроме Гильерме Баия, клуб уже объявил о таких летних трансферах: