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"Кривбасс" усилился одноклубником Неймара

Фото: Гильерме Баия - игрок "Кривбасса" (ФК "Кроивбас")
Автор: Андрей Костенко

Криворожский "Кривбасс" продолжает активно усиливать состав перед стартом нового сезона. Очередным новичком команды стал 19-летний бразильский вингер Гильерме Баия, последним клубом которого был "Сантос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Что известно о Гильерме Баии

С футболистом подписан контракт сроком на четыре года. "Кривбасс" достиг соглашения о полноценном трансфере игрока. Сумма не разглашается.

Баия - воспитанник бразильских футбольных академий, который прошел путь от юношеских команд "Интернасьонала" из Порту-Алегри до молодежного состава "Сантоса". Именно в этой команде он провел прошлый сезон, отметившись тремя голами в десяти поединках.

Новый вингер "Кривбасса" - игрок флангового нападения, левоногий, невысокий, но проворный и техничный. В команде он будет выступать под 14-м номером. Его переход - это ставка на перспективу: в криворожском клубе надеются, что молодой бразилец сможет проявить себя в УПЛ и добавить команде скорости и креатива на фланге.

Трансферы "Кривбасса" летом 2025 года

ФК "Кривбасс" под руководством нового тренера - нидерландского специалиста Патрика ван Леувена активно укрепляет состав перед стартом сезона-2025/26.

Кроме Гильерме Баия, клуб уже объявил о таких летних трансферах:

  • Анте Бекавач - 23-летний хорватский левый защитник, подписал контракт на три года после перехода из боснийского "Посушье".
  • Александр Кемкин - 22-летний вратарь, присоединился к "Кривбассу" на правах аренды из "Карпат".
  • Бар Лин - 20-летний израильский правый вингер, перешел из "Маккаби" (Тель-Авив) также арендой.
  • Тьяго Боржес - с 20-летним бразильским левым защитником из "Америки Минейро" подписан контракт на четыре года.
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