УПЛ: "Александрия" одержала тяжелую победу над "Ингульцем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Александрия" – "Ингулец" – 2:1

Голы: Безерра, 17, Мышнев, 29 – Пятов, 21

Нереализованный пенальти: Филиппов, 66 (А)

"Желто-черные" завладели инициативой в дебюте. Впрочем, петровцы умело гасили выпады команды Руслана Ротаня. Так продолжалось до 17-й минуты, когда "Александрии" помог стандарт – навес со штрафного Шабанов сбросил в район вратарской, откуда Безерра головой пробил в дальний угол.

"Ингулец" быстро пришел в себя и перешел к атакующим действиям. Как следствие, подопечным Василия Кобина удалось быстро сравнять счет. Это Пятов сориентировался в чужой штрафной после неудачной попытки Сидоренко и отправил мяч под дальнюю штангу.

"Александрия" организовала два ответных момента. Сначала Джевани с дистанции отправил мяч выше ворот, а затем Филиппов не смог обыграть Паламарчука в ближнем бою. А на 29-й минуте "желто-черные" снова повели – Кравченко разыграл стандарт с Калюжным и отдал под удар Мышневу, а тот уложил от перекладины из полукруга штрафной.

Петровцы упустили возможность забить перед перерывом. Пятов пробил мимо ворот после передачи Сада. Со стартом второй половины на третий мяч нацелились хозяева. Вот Козак отправил мяч рядом со штангой с 20-ти метров. Далее прострел с левого фланга атаки "желто-черных" в свои ворота срезал Шершень – сэйв голкипера.

На 66-й минуте Паламарчук в очередной раз подтвердил статус специалиста по одиннадцатиметровым. Арбитр после вмешательства VAR назначил пенальти за игру Мысыка рукой. Однако Филиппов с отметки не смог переиграть вратаря "Ингульца", пробив в правый угол.

"Александрия" продолжила терроризировать оборону петровцев. Филиппов не пробил Паламарчука после передачи Джевани. Затем кипер парировал удары Смирного, Мартынюка и того же Джевани. На 84-й минуте Кулаков чудом не переправил в угол прострел Козака.

В конце концов цифры на табло не изменились. "Александрия" одержала непростую победу над главным аутсайдером первенства и, по крайней мере, временно вышла в лидеры УПЛ (26 очков). "Ингулец" остался последним, имея в активе всего 5 пунктов.