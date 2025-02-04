"Кривбасс" объявил о первом трансфере года: усилили атаку игроком сборной из Южной Америки

К команде Юрия Вернидуба присоединился 23-летний венесуэльский вингер Глейкер Мендоса. В течение года он будет выступать за криворожан на правах аренды от венесуэльской "Ангостуры". После этого "Кривбасс" получит первоочередное право на выкуп футболиста.

Новичок может сыграть как на позиции центрфорварда, так и на обоих флангах атаки. В украинской команде он выбрал себе 28-й номер.

"Кривбасс" ушел на зимнюю паузу в УПЛ, находясь на четвертой строчке в турнирной таблице. Криворожане отстают на два пункта от донецкого "Шахтера", идущего третьим, и на десять - от лидера, киевского "Динамо".

Кто такой Глейкер Мендоса

23-летний воспитанник венесуэльского клуба "Ангостура", где и начал профессиональную карьеру.

Прошлый сезон провел в аренде в другом клубе страны - "Тачире", с которой стал чемпионом Венесуэлы и выступал в Кубке Либертадорес. В победной кампании вингер провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с "Ангостурой" действует до 31 декабря 2028 года.

В январе 2025 года Мендоса дебютировал за сборную Венесуэлы в товарищеском матче против США. В этом поединке провел на поле все 90 минут.