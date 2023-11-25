"Кривбасс" с победой догнал лидеров УПЛ, "Верес" в фестивале обыграл "Металлист 1925"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Минай" – "Кривбасс" – 0:1

Гол: Близниченко, 64

Удаление: Вакулко, 87 (К, вторая желтая карточка)

"Верес" – "Металлист 1925" – 4:3

Голы: Шевченко, 14, Шарай, 36, Дахновский, 69 (пенальти), Гайдучик, 89 – Борячук, 4, Русин, 55, Ткачук, 59

Удаление: Курило, 7 (М, прямая красная карточка)

В первые полчаса подопечные Юрия Вернидуба упустили три возможности забить на Закарпатье. Голкипер хозяев Бандура справился с ударом Кузыка после розыгрыша штрафного и взял низовой выстрел Задераки. Кожушко же после прострела Дибанго попал во вратаря.

Перед перерывом Илич закрутил мяч в дальний угол, но Бандура потащил этот выпад гостей. "Минай" организовал опасность только на старте второй половины, когда Твердохлеб пробил рядом со штангой после передачи Гечева. Но на 64-й минуте "Кривбасс" все же повел – Близниченко из пределов штрафной попал в девятку после отскока.

Если в пригороде Ужгорода забили всего один мяч, то в Ровно произошла настоящая феерия. Запев в дебюте дал Борячук, сыгравший на добивании после сэйва Когута. Но через несколько минут харьковчане остались в меньшинстве – Курило сбил Дахновского на входе в штрафную и ушел отдыхать досрочно.

Еще в первом тайме "Верес" оказался впереди. Шевченко в падении добил мяч в сетку после того, как Мозиль не зафиксировал сферу после попытки того же Дахновского. Шарай на 36-й минуте классным диагональным ударом снял паутину с девятки ворот "Металлиста 1925".

Но сдаваться гости не собирались. На старте второй половины харьковчане шокировали "Верес" двумя голами. Сначала Русин после передачи Борячука метко пробил в ближнюю девятку, а четыре минуты спустя Ткачук головой замкнул навес партнера с углового.

Впрочем, ровенчане сумели прийти в себя. На 69-й минуте Дахновский уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе. А под занавес встречи сказалась игра "Металлиста 1925" в меньшинстве. "Верес" дожал гостей после фланговой атаки, на финише которой Гайдучик протолкнул мяч из пределов вратарской – 4:3 в итоге!

Благодаря победе "Кривбасс" сравнялся по количеству очков с "Днепром-1" и "Полесьям" (по 30 пунктов). Правда, "спортклубовцы" свой матч тура еще не сыграли. "Верес" поднялся на 14-е место (11 очков). "Минай" – безнадежный аутсайдер (6 пунктов).