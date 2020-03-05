Після критики в Раді президент має визначитись з долею Геруса, - нардеп

Після того, як президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розкритикував імпорт електроенергії з Росії, який був відновлений завдяки поправці голови енергетичного комітету Верховної ради Андрія Геруса, він має визначитись з долею депутата. Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Учора президент піддав жорсткій критиці політику уряду в енергетиці, яка стимулює імпорт російської електроенергії та вугілля. Він згадав і про дилетантські тарифні експерименти, незрозумілі платіжки та глупі заяви. Єдине, чого він не зробив - не назвав конкретне прізвище головного "ідеолога". Це виправив депутат Сергій Соболев ("Батьківщина"), чітко назвавши "героя" - голову профільного комітету Геруса", - написав Кучеренко.

Він наголосив, що Андрій Герус продовжує свою деструктивну і руйнівну діяльність, спрямовану на дискримінацію українських енергокомпаній, в першу чергу "Енергоатому" та теплової генерації. Тому президент має негайно визначитись з долею депутата з фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня президент Володимир Зеленський розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі й шахтарі залишаються без роботи.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки так званій "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії та шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти держави Україна.