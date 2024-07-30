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Критически все получить до ноября: Марченко раскрыл детали помощи от США

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк, Александр Белоус

Украина уже в ближайшее время ожидает от США первый транш в бюджет в размере 3,9 млрд долларов в рамках пакета помощи, который Конгресс утвердил в апреле.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Средства уже на счетах Всемирного Банка. И эти средства будут нам доступны в конце июля или начале августа. Всего ожидаем в 2024 году 7,8 млрд долларов", - сказал Марченко.

Первый транш будет составлять 3,9 млрд долларов, а остальные средства, по словам министра, Украина планирует получить не позднее ноября, поскольку именно этот месяц является критическим для правительства с точки зрения бюджетных возможностей.

Министр пояснил, что обязательства на 7,8 млрд долларов носят условный характер, они ближе к гранту, конкретных кредитных обязательств по ним Украина не принимала.

"Предполагается возможность списания половины этого долга уже в этом году. Президент США уполномочил министра финансов, главу казначейства, на проведение такого рода переговоров о списании. Следующее списание может произойти уже в 2025 году", - сказал Марченко.

Как и по всем остальным траншам помощи от США, напомнил министр, средства направляются на счета Всемирного банка и уже после – Украине через проект PEACE in Ukraine на покрытие расходов социально-гуманитарного характера.

Помощь США

Напомним, в июле Кабинет министров принял решение о привлечении гранта в 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.

Украина пока не получала в этом году финансовую помощь от США. В апреле Конгресс США одобрил пакет поддержки Киева на 61 млрд долларов, большая часть которых пойдет на военную помощь, а часть на бюджетную поддержку.

С начала года Украина получила 16 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что через год помощь составит 38 млрд долларов.

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Министерство финансов УкраиныСоединенные Штаты Америки