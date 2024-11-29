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"Критическая нехватка кадров". В Чернигове приостанавливают движение нескольких троллейбусных маршрутов

Пятница 29 ноября 2024 16:16
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"Критическая нехватка кадров". В Чернигове приостанавливают движение нескольких троллейбусных маршрутов В Чернигове приостанавливают работу двух троллейбусных маршрутов (фото: facebook.com/chernihiv.trolleybus)
Автор: Ирина Костенко

На следующей неделе в Чернигове из-за критической нехватки кадров временно приостановят работу двух троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполняющего обязанности городского главы Чернигова Александра Ломако в Telegram.

Какие троллейбусы не будут курсировать в Чернигове и когда именно

Ломако рассказал, что в коммунальном предприятии "Черниговское троллейбусное управление" - критическая нехватка кадров (в частности водителей и специалистов для обслуживания подвижного состава, которые сейчас служат в ВСУ).

В связи с такой ситуацией, с понедельника, 2 декабря, в Чернигове будет временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов:

  • №4
  • №7А

"Понимаем, что это может создать некоторые неудобства для жителей, поэтому делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние ситуации", - подчеркнул исполняющий обязанности городского главы.

Для этого будут усилены троллейбусные маршруты:

  • №3
  • №7

"А их графики движения - скорректированы с уменьшением интервалов между рейсами. Это позволит обеспечить стабильность пассажирских перевозок", - объяснил Ломако.

По его словам, движение маршрутов №4 и №7А будет возобновлено, "как только ситуация стабилизируется".

&quot;Критическая нехватка кадров&quot;. В Чернигове приостанавливают движение нескольких троллейбусных маршрутов

Пост Ломако (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ наблюдается нехватка кадров во многих профессиях. Среди основных причин - выезд граждан за границу и мобилизация в ряды Сил обороны.

На рынке труда возник, в частности, значительный дефицит квалифицированных специалистов и представителей рабочих профессий.

Учитывая такую ситуацию учащаются случаи, когда штаты предприятий недоукомплектованы, а женщины овладевают традиционно "мужскими" профессиями.

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