Крищенко про посилення карантину: заборона виходити на вулицю вночі допомогла б в боротьбі з мародерством

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко вважає, що введення комендантської години в столиці на період карантину допомогло б в боротьбі з мародерством. Про це Крищенко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з початку введення карантинних заходів, київська поліція вивела на вулицю додаткових 250 патрулів, так як в такий період зазвичай спостерігається зростання злочинності. При цьому на даний момент у Києві рівень злочинності залишився на колишньому рівні.

"Але ми все одно будемо посилювати наряди, так як будемо протидіяти вуличним злочинам і можливим фактам мародерства. Оскільки підприємства і магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може початися мародерство. І ось тут би згодилася заборона виходу на вулицю в нічний час", - заявив Крищенко.

Як зазначив голова Київської поліції, обмежувальні заходи вводяться не тільки для ізоляції людей, але і для того, щоб не було зростання злочинності.

Нагадаємо, 23 березня Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про посилення обмежувальних заходів у столиці у зв'язку з коронавірусом. Зокрема, було прийнято рішення про закриття МАФів і введення "масочного режиму" на ряді об'єктів.

Також РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко припустив можливість повного закриття столиці на в'їзд і виїзд в разі погіршення ситуації з коронавірусом.